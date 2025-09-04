九州の南の海上を北上していた熱帯低気圧は、4日午前3時に台風15号になりました。現在、強風域に入っている志布志市から中継です。台風15号は、4日の昼過ぎから夕方にかけて県本土、種子島屋久島地方にかなり接近する見込みです。十分な警戒が必要です。（詳しくは動画をご覧ください）