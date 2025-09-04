高速バス輸送システム＝「BRT」での復旧を目指しているJR美祢線について美祢市は新たに設置する法定協議会の開催費およそ18万円を9月定例会に提出する補正予算案に計上しました。JR美祢線は、おととしの豪雨で線路の橋脚が崩れるなどし、2年以上全線運休が続いています。その復旧方法を巡って先月7日に知事と沿線3市長が協議し、鉄道よりも早く復旧でき、より利便性を高められる高速バス輸送システム＝「BRT」で復旧することで合意