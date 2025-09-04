９月１日に記録的な大雨に見舞われた北海道函館市では、４日朝から住宅地に流れ込んだ土砂の撤去が始まりました。（東海林記者）「大雨被害のあった函館市原木町の住宅地です。けさから重機による土砂の撤去作業が始まっています」ショベルカーで次々と運び出される土砂や石。函館市原木町では４日朝から、ショベルカー１台とダンプなど３台を使って土砂の撤去作業が始まりました。この地域では９月１日に降った、記