2025年9月4日、中国メディアの騰訊網は、タイ・バンコクで行われた女子バレー世界選手権の準々決勝で、日本が強豪のオランダを破ってベスト4進出を果たしたことを報じた。記事は、3日に行われた準々決勝2試合で、日本とイタリアがそれぞれ勝利して準決勝に進出したと紹介。日本は多くのセットで先手を握られる苦しい展開だったものの、石川真佑、佐藤淑乃、和田由紀子による攻撃と粘り強い守備でオランダのミスを引き出したとした