Image: serhatctk / Shutterstock.com かつて使っていました、11インチのMacBook Air。そのコンパクトさは持ち運びに最適で、自分でも「このバッグにも入るの!?」と驚くこともあり、結構気に入っていたのですが…。2016年に11インチのディスコンが発表され、この度ついにAppleのオブソリート製品入りとなりました。ハード修理も補償外修理もなしAppleのオブソリート製品とは、｢Apple が販売