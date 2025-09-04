『私を離さないで』などで知られるノーベル文学賞作家カズオ・イシグロの長編デビュー作を、『ある男』（2022年）の石川慶監督が映画化した映画『遠い山なみの光』（9月5日公開）から、広瀬すず演じる悦子と二階堂ふみ演じる佐知子が初めて出会う場面の本編映像が公開された。【動画】映画『遠い山なみの光』本編映像戦後間もない1950年代の長崎と、1980年代のイギリスを舞台に、時代と国境を越えて交錯する“記憶”の謎に迫る