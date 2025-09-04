夏の甲子園で快進撃を見せた県岐商の選手らが9月4日、岐阜県の江崎知事にベスト4の結果を報告しました。4日朝、およそ250人の県職員の出迎えを受けたのは、県岐商野球部の河崎広貴主将と、4番を務めた坂口路歩選手、攻守に大活躍した横山温大選手です。甲子園に応援にも駆け付けた江崎禎英知事らに感謝を伝え、坂口選手は「横浜戦でのサヨナラヒットは一生忘れない」、横山選手は「大歓声と拍手の中でプレーでき気持ち