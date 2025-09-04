行方不明となっていた女性（親族提供）「不十分・不適切」「不徹底」「形骸化・機能不全」。川崎市内で昨年１２月に行方不明となった女性（２０）が遺体で発見された事件で、神奈川県警の対応を巡る検証結果には自己批判の文言が並ぶ。だが、元交際相手によるストーカー被害を繰り返し訴えながら、まな娘を奪われた父親（５１）は「家族が最初から訴え続けていたことが明るみになっただけ」と語る。「（女性が滞在する）祖母宅