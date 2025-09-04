台風15号の影響で、東海地方はきょう夕方から「線状降水帯」が発生するおそれがあり、気象台が警戒を呼びかけています。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション きょう未明、奄美大島の東海上で発生した台風15号は、午後には九州に接近。あすは東寄りに進路を変え、東海地方に最も近づくのは、あす日中と見られています。 暖かく湿った空気が流れ込み、東海地方は台風接近前か