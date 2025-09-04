【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いコンビ・エルフの荒川が4日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ写真を複数公開し、話題を呼んでいる。【写真】エルフ荒川、美脚際立つミニスカ姿◆エルフ荒川、美スタイル際立つ韓国満喫ショット公開荒川は「釜山comedy fesにロケで行かせてもらった時の写真」と報告し、ドット柄のキャミソールトップスにデニムを合わせた私服姿や、ミニスカートで美しい脚を披露したショットを公