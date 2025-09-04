NiziU NiziUの3rd Album『New Emotion』が、11月19日にリリースされることが決定した。【写真】NiziU「SUMMER SONIC 2025」パフォーマンスの模様 本作は2023年にリリースされた2nd Album『COCONUT』以来約2年4か月ぶりとなるFull Album。NiziUだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す作品に。 収録曲には、SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたリード曲「□Emotion」（ラブエモーション