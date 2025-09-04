台風15号が4日(木)から5日(金)にかけて、西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。また5日(金)は前線が東北南部に延びるでしょう。九州から東北の広範囲で大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。6日(土)以降は晴れて猛暑が戻るでしょう。台風15号と前線広範囲で大雨の恐れ台風15号は、4日(木)午後は九州にかなり接近するでしょう。5日(金)にかけて進路を東