回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、レストラン検索・予約サービス「食べログ」の「ラーメン 百名店」で8年連続受賞をし、天然の魚介素材を生かしたスープをベースとしたラーメンが人気の「らーめん香澄」（大阪市）と、日本各地の名店の味が2カ月に1度入れ替わる「ラーメンステーション」と3社で共同開発した「かに白湯らーめん」を9月5日から期間限定で販売します。同商品は、豚骨ベ