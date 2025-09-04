モクシー東京錦糸町の「バー＆ラウンジ」がリニューアルオープン！新しく生まれ変わった「バー＆ラウンジ」では、注目の新メニューも提供されます☆ モクシー東京錦糸町「バー＆ラウンジ」リニューアルオープン モクシー東京錦糸町正面エントランス リニューアルオープン：2025年9月4日(木) 世界最大のホテル企業マリオット・グループが展開する次世代型ライフスタイルホテル「モクシー東京錦糸町」バー＆ラ