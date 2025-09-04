九州朝日放送は、Sansanを特別協賛社に迎え、ジャパンゴルフツアー「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」を、8月28日(木)から31日(日)までの4日間、福岡県糸島市の芥屋(けや)ゴルフ倶楽部にて開催。 Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025  期間：2025年8月28日(木)〜31日(日)開催場所：芥屋ゴルフ倶楽部 福岡県糸島市志摩芥屋1-1主催：九州朝日放送株式会社特別協賛：Sansan株式会社主管