安眠グッズの一種として、一般的なブランケットよりも重たい「加重ブランケット」という製品が存在しています。加重ブランケットのメーカーはリラックス効果などをアピールしているのですが、本当に加重ブランケットに効果があるのかについてバーミンガム・シティ大学で健康心理学について研究しているクレイグ・ジャクソン教授が解説しています。Do weighted blankets work for anxiety? Here’s what the evidence showshttps://