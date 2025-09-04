イーラーニングは、Moodleを初めて利用する管理者向けに、ユーザアカウント管理やコース作成といった基本機能を徹底解説する無料ウェビナーを開催。 イーラーニングウェビナー「ゼロからのMoodle〜管理者が押さえるべき基本設定編〜」  ● タイトル：ゼロからのMoodle〜管理者が押さえるべき基本設定編〜● 日程：2025年9月11日(木) 13:30〜14:15● 参加費：無料● お申し込み方法：下記URLよりお申し込み