おととし、中野市で女性2人と警察官2人が殺害された事件で殺人の罪などに問われている青木政憲 被告の裁判員裁判が4日、長野地方裁判所で始まりました。青木被告は起訴内容の認否について「黙秘します」と答えました。 起訴後、裁判に興味を示さなかったという青木被告は4日、グレーの長袖シャツにカーキのズボンを身に着けて出廷しました。裁判長から起訴内容について「違うところはありますか？」と聞かれると、5秒