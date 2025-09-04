１３日に開幕する東京世界陸上の男子マラソン（１５日）に出場する日本代表の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が４日、千葉・富津市で本番を見据えた５キロ２本のポイント練習を行った。本番で着用するユニホーム、シューズで、本番と同じ午前８時にスタート。気温３０度の蒸し暑い中、予定より、やや速いタイムで走破した。２本目は、練習パートナーを務めたチームメートの岸本大紀（２４）と小野知大（２６）