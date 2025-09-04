フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は４日、自民党の麻生太郎最高顧問が３日に横浜市で開いた麻生派の研修会で総裁選の前倒しを求めると明言したことを報じた。スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。田崎氏は総裁選の前倒しをめぐり「行う？」「行わない？」のキーパーソンを小泉進次郎農相と指摘し「小泉氏が総裁選前倒しに賛成すれば流れが一気に加速するのではないか」と