ディズニーヴィランズをモチーフにした「ディズニーキャラクター赤いほっぺ ぬいぐるみ」が、全国のアミューズメント施設「ナムコ」に順次登場！ディズニーヴィランズが、ほんのり頬を染めた「赤いほっぺのぬいぐるみ」としてナムコ限定で展開されます☆ ナムコ「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ」  登場時期：2025年9月12日(金)より順次登場店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナム