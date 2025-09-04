俳優の武田梨奈が主演を務めるBSテレ東『ワカコ酒 Season9』(10月1日スタート毎週水曜深0：00）のゲストキャストが、4日に発表された。【写真】『ワカコ酒 Season9』ゲストキャストら本作は武田の主演で、「ぷしゅー」の決めぜりふとともに女ひとり酒を堪能する人気グルメドラマシリーズの9作目。原作は新久千映氏による同名漫画(月刊コミックゼノン／コアミックス)。「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ(26