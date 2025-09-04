3日、米ホワイトハウス執務室でのトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、連邦高裁が違法と判断した政権の「相互関税」などの関税政策を巡り、連邦最高裁でも敗訴すれば、日本や欧州連合（EU）、韓国との関税交渉の合意を「解消しなくてはいけないだろう」と述べた。各国との合意をたてに、米政府に有利な判断を下すように最高裁をけん制した。トランプ氏は高裁の判決を不服として、最高裁