JR東日本によると、4日午前10時ごろ、山形発東京行き山形新幹線つばさ132号が山形県の板谷駅から福島市の庭坂駅の間を走行中にクマをはね、緊急停車した。車両点検で異常がないことを確認し、運転を再開した。けが人はいない。