台風15号は5日にかけて九州から四国に最も接近した後、東寄りに進路を変え、西日本から東日本の太平洋側の沿岸を東に進む予想となっています。特に九州から近畿で4日夜にかけ、また東海や関東は5日にかけて活発した雨雲がかかる見込みで、台風に伴って線状降水帯の予測情報が9つの県で発表されていて、24時間に予想される雨量は四国地方で300mm、九州地方で200mmなどとなっています。線状降水帯が発生した場合は、さらに雨量が増え