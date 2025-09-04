将棋界の若きトップランナー、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と伊藤匠叡王（22）が激突する第73期王座戦五番勝負が、9月4日にシンガポールのセントーサ島で開幕した。シンガポール建国60周年記念の文化交流事業の一環として開催されるこの海外対局は、「将棋文化の国際的な魅力の発信と、新たなファン層の獲得」を目的としている。若き二人の天才棋士は、南国の地でどのような熱戦を繰り広げるのか。【