4日朝に発生した台風15号は現在、鹿児島・種子島付近を北上中で、5日にかけて列島を横断する恐れがあります。太平洋側を中心に記録的な大雨に厳重な警戒が必要です。台風が接近している宮崎県から、テレビ宮崎・河合皓稀アナウンサーが中継でお伝えします。宮崎県内では、4日午前6時ごろに、風速15メートル以上の強風域に南部が入りました。現在の宮崎市は一時的に雨が弱まった時間もありましたが、午前9時ごろから断続的に雨が降