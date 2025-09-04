タレントのスマイリーキクチ（53）が4日、X（旧ツイッター）を更新。SNSでデマやヘイトを投稿する政治家について注意を呼びかけた。キクチは24年4月の投稿で「迷惑系とか私人逮捕系とか様々なユーチューバーやインフルエンサーと呼ばれる人がいます。故意にアンチを煽り、侮辱や誹謗中傷した人物を開示請求して特定した相手に『個人情報をネットで晒す、嫌なら示談金を払え』と。この手口が増えてます」と注意喚起していた。今回、