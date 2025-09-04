愛知県春日井市の名鉄小牧線の線路に9月4日、高齢の男性が運転する乗用車が侵入し、小牧線は一部区間で、一時運転を見合わせました。名鉄などによりますと、4日午前8時15分ごろ、名鉄小牧線春日井駅近くの踏切から乗用車が侵入し、上飯田駅と小牧駅の間でおよそ2時間半にわたり運転を見合わせました。乗用車は踏切から5メートルほど線路に入り、レールを跨ぐように止まっていました。乗用車を運転していた70歳