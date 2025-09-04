日本道路交通情報センターによりますと、岡山県倉敷市の山陽自動車道上り・倉敷インターチェンジ付近で大型トラックのタイヤがバーストしたことによる渋滞が発生しているということです。 【写真を見る】山陽自動車道上り倉敷IC付近で大型トラックのタイヤがバースト約2キロの渋滞【午後0時現在】 この事故により車線規制が行われていて、現場付近を先頭に約2キロの渋滞が発生しているということで