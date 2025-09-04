北海道ジェイ・アール都市開発とミサワホームは、「JRモバイルイン函館」を2026年1月に開業する。ミサワホーム製のトレーラーハウス「MISAWA UNIT MOBILITY『MOVE CORE』」をJR函館駅隣接地に設置し、トレーラーハウス型無人宿泊施設として開業する。「JRモバイルイン」の4号店となる。客室はトレーラーを2台1組の計10台構成で5室とする。1室あたりの定員は4名。全室が「トレインビュー」となる。室内にはゆったりとした寝室、バン