日本航空（JAL）は、大阪・関西万博仕様のレストランバスを、万博会場の夢洲から大阪市内まで運行する。運行期間は9月5日から万博最終日の10月13日まで。万博会場（西ゲート）始発、難波行きの片道運行で、午後3時30分発（第1便）、午後6時発（第2便）、午後9時発（第3便）の1日3便を運行する。全便とも万博の「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の入場予約特典が付き、車内では大阪市内の飲食店が考案した食事やデザートを提供する。