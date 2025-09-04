日本航空（JAL）は、JALマイレージバンクのマイルへの交換で、通常より交換レートをアップする「マイル最大20％レートアップキャンペーン」を9月1日から30日まで実施する。20％増量となるのは、アプラスカード、セゾンカード 永久不滅ポイント、ダイナースクラブ、PRESIDENT CARD。10％増量となるのは、アメリカン・エキスプレス、出光カード プラスポイント、エポスカード、オリコカード オリコポイント、ジャックスカード、ティ