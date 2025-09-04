KDDIと沖縄セルラーは4日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で期間限定トッピング「データ追加12GB（365日間）」の提供を開始した。価格は5800円/回。 提供は、9月18日9時30分まで。 購入後、365日間有効のデータ容量12GBが即時追加される。単純計算で、1カ月あたり1GBを約484円で利用できる。同社は、月々のデータ容量が少ない、時期によって利用データ容量に変動があるユー