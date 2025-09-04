Amazon.co.jpで、Kindleの対象マンガ作品が50％ポイント還元になる「Kindle本9月マンガフェス」が9月の毎週金曜日から日曜日にかけて開催される。 週ごとに第1弾から第4弾まで分けての開催となり、それぞれ対象作品が異なる。毎週用意されるそれぞれのキャンペーンページに「対象商品」として記載のあるタイトルがキャンペーン対象。