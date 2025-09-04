佐々木の今季中のメジャー復帰は絶望的と報じられた(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希について、今季中のメジャー復帰は絶望的だと地元メディアが報じた。佐々木は現地時間9月2日、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしてから4度目のリハビリ登板を果たした。【動画】メジャー復帰へ！佐々木朗希が3Aでリハビリ登板を行う敵地でアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発し、初回に2本塁打を浴びると