これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆9月4日(木)これからの天気 今晴れているところも、次第に雲が広がるでしょう。 上・中・下越では、一部でにわか雨や雷雨となり激しい雨の降ることもありそうです。 佐渡も、夜遅くには雨が降るところがあるでしょう。 ◆9月4日(木)の予想最高気温 最高