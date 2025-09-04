ウースター戦に先発したヤンキース傘下のマイナー、3Aスクラントンの前田＝ウースター（共同）【ウースター（米マサチューセッツ州）共同】米大リーグ、ヤンキース傘下のマイナー、3Aスクラントンの前田健太は3日、ウースター戦で先発し、八回2死から本塁打を許すまで無安打無失点と好投。7回2/3を1安打1失点、9三振1四球で5勝目（6敗）を挙げた。防御率は5.79。変化球に切れがあり速球は最速94.1マイル（約151キロ）だった。3