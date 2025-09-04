トランプ関税をめぐって赤沢大臣がアメリカに向け出発し、10回目となる直接協議に臨みます。関税を引き下げる大統領令の署名に向け最終調整する予定です。赤沢亮正 経済再生担当大臣「相互関税について修正をする。自動車・自動車部品関税を引き下げる。大統領令を可及的速やかに発出をしてもらうということが必要なこと」赤沢大臣はさきほど、ワシントンに向け出発し、ラトニック商務長官らトランプ政権の閣僚と会談する予定