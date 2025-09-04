食事中のシロクジャク。その隣で“ダンス”をするホオジロカンムリヅルの様子がネット上で注目を集めている。【映像】求愛？威嚇？ツルの“ノリノリダンス”映像には、長い葉っぱをススス〜と飲み込むように食べているシロクジャクのリョウくん（22歳）と、その様子をノリノリで見ているホオジロカンムリヅルの官兵衛くん（16歳）が映っている。“ノリノリダンス”を披露するツル飼育員によると、実は官兵衛くん、リョウくん