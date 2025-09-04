横浜F・マリノスは4日、熊本県立大津高等学校のDF村上慶が2026シーズンより加入することが内定したことを発表した。2007年4月11日生まれで現在18歳の村上は、身長182センチメートルのDF。福岡県出身で、アビスパ福岡U−12や同U−15に所属した経歴を持ち、大津高校に進学している。なお、2024年にはU−17日本代表に選出されている。加入が内定した村上は横浜FMのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。「こ