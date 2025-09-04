乾燥大麻を所持したとして逮捕された俳優の清水尋也容疑者が「最後に大麻を吸ったのはきのう」と話していたことが分かりました。警視庁によりますと俳優の清水尋也容疑者は今年7月、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。清水容疑者は、「大麻を初めて吸ったのはアメリカの留学中」と供述していますが、その後の捜査関係者への取材で、「最後に大麻を吸ったのはきのう」という趣旨の話をしていること