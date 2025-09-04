熊本市は、8月の記録的な大雨で内水氾濫が広い範囲で発生したことを受けて、想定される浸水範囲や継続時間などを今年度中に見直します。 【写真を見る】記録的な大雨で「内水氾濫」広域発生熊本市が浸水想定区域図を今年中に見直しへ 熊本市は現在、水路や雨水管から水が溢れて「内水氾濫」が発生した際に想定される浸水の範囲や深さなどを、区ごとにまとめています。（熊本市内水浸水想定区域図） これに、50cm以上浸水した