BTSのミュージックビデオの中で、初めて20億回再生を突破した映像が誕生した。【写真】V、大谷翔平と笑顔の2SHOT2020年8月21日、HYBEレーベルズのYouTubeチャンネルを通じて全世界同時公開されたデジタルシングル『Dynamite』のミュージックビデオが、9月4日9時16分ごろ再生回数20億回を超えた。これにより『Dynamite』はBTSのミュージックビデオとして初めて20億回に到達し、またひとつの金字塔を打ち立てた。昨年12月に19億回を