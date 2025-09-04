【モデルプレス＝2025/09/04】女優の桃井かおりが4日、自身のInstagramを更新。庭で採れたパクチーを使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】桃井かおり「美味しそう」と話題 パクチー使った豪快手料理◆桃井かおり、パクチー使った手料理披露桃井は「庭のパクチが豊作」（原文ママ）とつづり、「本日ビーフンのはずがまた春雨だったようで、チャプチェになったよう」とユーモアたっぷりに手料理を公開。パクチーや腸詰