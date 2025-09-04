台風15号は9月5日、東海3県に最接近する見込みで、4日夕方から5日の昼前にかけて、線状降水帯が発生する恐れがあります。台風15号は4日午前10時現在、種子島の南およそ80キロの海上を、時速30キロで北に進んでいます。気象台によりますと、東海3県には5日最接近する見込みですが、暖かく湿った空気が流れ込むため、台風が近づく前の4日夕方から5日の昼前にかけて、線状降水帯が発生する恐れがあります。5日午前6時までの24