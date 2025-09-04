朝鮮労働党総書記で国務委員長の金正恩氏は9月3日、北京で行われた「中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事」に出席した。朝鮮中央通信が伝えた。金総書記は習近平国家主席と挨拶を交わし、各国首脳らとともに記念撮影に臨んだ後、天安門広場での閲兵式に参加。抗日戦争の老兵をねぎらい、記念大会と招待会に同席した。大会では習近平国家主席が演説を行い、人民解放軍の各部隊が行進。人民大会堂では記念招待