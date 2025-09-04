高松北警察署(資料) 4日午前6時30分ごろ、高松市神在川窪町の神在海岸北西側の砂浜で、近くで作業をしていた男性が女性の遺体を発見し、110番通報しました。 警察によりますと、女性は年齢40～70歳くらいで身長166cmくらい、黒色のTシャツと灰色のハーフパンツを着用していました。遺体に目立った外傷はありません。 警察が女性の身元と死因を調べています。