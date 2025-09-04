台風第15号は5日に東海地方に最接近する見込みです。静岡県では4日夕方から５日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。静岡地方気象台などによりますと、4日3時に南西諸島付近の熱帯低気圧が台風15号になり、北上したのち東へ進路を変え、5日に東海地方に最接近する見込みです。静岡県では、４日夜のはじめ頃