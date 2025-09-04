自宅で大麻を所持したとして、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（２６）（東京都杉並区）が逮捕された事件で、清水容疑者が警視庁の調べに対し、「今年に入ってから月数回のペースで大麻を吸うようになった」と供述していることがわかった。同庁は、常習的に大麻を使用していたとみて調べている。清水容疑者と、同居する２０歳代の女は７月１０日頃、清水容疑者宅で乾燥大麻を所持したとして３日、麻薬取締法違反（共同所持）容